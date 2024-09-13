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Posted 13 сентября, 10:15

Published 13 сентября, 10:15

Modified 13 сентября, 10:19

Updated 13 сентября, 10:19

Старая машинка прослужит еще очень долго: как почистить ее изнутри без химии

Старая машинка прослужит еще очень долго: как почистить ее изнутри без химии

13 сентября 2024, 10:15
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Со временем в машинке могут накапливаться остатки моющего средства и влага, что создает благоприятные условия для появления плесени и неприятных запахов. Вот почему ее необходимо прочищать время от времени.

Если вы не хотите использовать специальные чистящие средства и вообще против агрессивной химии, попробуйте почистить стиральную машину изнутри с помощью подручных средств, которые вы точно найдете у себя на кухне.

Например, с этой проблемой прекрасно справляется обычная пищевая сода. Убедитесь, что барабан пустой. Отключите стиральную машину от сети для безопасности. Возьмите полстакана пищевой соды и насыпьте ее прямо в барабан стиральной машины. Снимите лоток для моющих средств и промойте его под водой, используя небольшое количество соды для удаления остатков порошка. Далее включите машину в сеть и запустите на самой высокой температуре (не менее 60 градусов), выбрав длительный цикл стирки. Это поможет соде раствориться и очистить агрегат изнутри.

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Также можно использовать соду в сочетании с уксусом. Добавьте полстакана пищевой соды в отделение для порошка. Затем налейте два стакана белого уксуса в барабан.
Запустите полный цикл с горячей водой: Включите стиральную машину на самый горячий и долгий цикл без загрузки белья. После завершения стирки оставьте дверцу машины открытой для проветривания. Также обязательно нужно почистить резиновый уплотнитель. Смешайте раствор из белого уксуса и воды в пропорции 1:1. Используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть резиновый уплотнитель вокруг дверцы, особое внимание уделив складкам. Если есть сильные загрязнения, аккуратно удалите их при помощи старой зубной щетки. Время от времени проверяйте фильтр, который находится в нижней части машины. Аккуратно извлеките его и промойте под проточной водой, удаляя мусор.

Профилактическая чистка поможет продлить срок службы стиральной машины и сохранить ее в хорошем состоянии. Рекомендуется повторять процедуру раз в месяц.

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Источник: belnovosti.by

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