Старая машинка прослужит еще очень долго: как почистить ее изнутри без химии

Также можно использовать соду в сочетании с уксусом. Добавьте полстакана пищевой соды в отделение для порошка. Затем налейте два стакана белого уксуса в барабан.

Запустите полный цикл с горячей водой: Включите стиральную машину на самый горячий и долгий цикл без загрузки белья. После завершения стирки оставьте дверцу машины открытой для проветривания. Также обязательно нужно почистить резиновый уплотнитель. Смешайте раствор из белого уксуса и воды в пропорции 1:1. Используйте мягкую ткань или губку, чтобы протереть резиновый уплотнитель вокруг дверцы, особое внимание уделив складкам. Если есть сильные загрязнения, аккуратно удалите их при помощи старой зубной щетки. Время от времени проверяйте фильтр, который находится в нижней части машины. Аккуратно извлеките его и промойте под проточной водой, удаляя мусор.