Старый диван преобразится до неузнаваемости: приводим в порядок грязную обивку

Posted 13 сентября, 12:45
Published 13 сентября, 12:45
Modified 13 сентября, 12:47
Updated 13 сентября, 12:47
Диван с тканевой обивкой — это удобный и стильный предмет интерьера, но он также собирает пыль, впитывает в себя все запахи, а на обивке со временем появляются некрасивые грязные пятна. Чтобы ваш диван всегда выглядел как новый, важно правильно ухаживать за ним и регулярно его чистить. Вот несколько простых и эффективных советов, которые помогут быстро привести мебель в порядок.
Сначала освободите поверхность, убрав подушки, пледы и другие предметы. Пропылесосьте диван с помощью насадки для мягкой мебели, чтобы удалить пыль и крошки. Особое внимание уделите швам и углублениям. Перед тем как приступить к чистке, ознакомьтесь с этикеткой производителя: некоторые ткани требуют особого ухода.
Приготовьте раствор из теплой воды и мягкого моющего средства. Например, подойдет средство для мытья посуды. Но всегда тестируйте новое чистящее средство на незаметном участке обивки, чтобы проверить его влияние на цвет и фактуру ткани.
Используйте чистую белую тряпку или губку, чтобы не перекрасить обивку. Точечно нанесите средство на пятно, стараясь не «заталкивать» грязь глубже в ткань. Работайте от внешнего края пятна к центру, чтобы оно не расползалось. Аккуратно промокните пятно, однако не трите, иначе можно повредить ткань. После удаления пятна промойте обработанное место чистой водой.
Также можно воспользоваться домашним раствором для чистки. Смешайте часть уксуса с двумя частями воды, добавьте немного соды. Этот состав хорошо убирает запахи и легкие загрязнения. Распылите раствор из пульверизатора на обивку и протрите ее мягкой тканью. Не забудьте сразу же высушить обработанные места, чтобы не образовались пятна от воды, которые после высыхания могут оставить следы. Для некоторых тканей лучше подходит сухая чистка. Используйте специальные порошки для чистки мебели, следуя инструкциям производителя.
После высыхания ткани можно нанести защитное средство для обивки, которое предотвратит образование новых пятен и облегчит последующую уборку. А еще пылесосьте диван не реже одного раза в неделю — это поможет избежать накопления пыли и грязи.
Ранее эксперты поделились способами, которые помогут растянуть новую тесную обувь.
Источник: burdastyle.ru