Свердловские школьницы заняли третье место на чемпионате России по гимнастике

Posted 13 сентября, 12:58
Published 13 сентября, 12:58
Modified 13 сентября, 13:00
Updated 13 сентября, 13:00
Бронзовому победителю команде «Неон» медали вручал губернатор Евгений Куйвашев, сообщают в департаменте информационной политики области.
Уральских спортсменов смогли обойти только участники из Москвы и Омска.
В чемпионате приняли участие 4 индивидуальные спортсменки и две группы.
Напомним, что футболисты с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Тагила выиграли всероссийские соревнования.