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Posted 13 сентября, 12:58

Published 13 сентября, 12:58

Modified 13 сентября, 13:00

Updated 13 сентября, 13:00

Свердловские школьницы заняли третье место на чемпионате России по гимнастике

Свердловские школьницы заняли третье место на чемпионате России по гимнастике

13 сентября 2024, 12:58
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Свердловские школьницы выиграли третье место на всероссийском соревновании по художественной гимнастике.

Бронзовому победителю команде «Неон» медали вручал губернатор Евгений Куйвашев, сообщают в департаменте информационной политики области.

Уральских спортсменов смогли обойти только участники из Москвы и Омска.

В чемпионате приняли участие 4 индивидуальные спортсменки и две группы.

Напомним, что футболисты с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Тагила выиграли всероссийские соревнования.

Стрелок из Нижнего Тагила занял призовое место на всероссийских соревнованиях
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#Вадим Бредников#Общество#Спорт#Соревнования#Медали#Победители#Чемпионы#Гимнастика#Художественная гимнастика#Екатеринбург
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