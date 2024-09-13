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Posted 13 сентября, 16:03

Published 13 сентября, 16:03

Modified 13 сентября, 16:05

Updated 13 сентября, 16:05

Постоянно тлеющей свалкой в Тагиле заинтересовался Бастрыкин

Тагильчанин пожаловался Бастрыкину на постоянно тлеющую свалку

13 сентября 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney

Постоянно тлеющей свалкой в Тагиле заинтересовался Бастрыкин

В Нижнем Тагиле свалка одного из местных предприятий на протяжении пяти лет загрязняет воздух в округе и отравляет жизнь людям.

Последний раз импровизированный полигон, расположенный на улице Индустриальной, загорелся в начале сентября. Чтобы потушить мусор, пришлось привлечь не только пожарных, но и спецтехнику «МУП „Тагилдорстрой“, говорится в репортаже „Вести Урал“. Ситуацией заинтересовались правоохранители в Москве.

Свалку регулярно «подпитывает» местное деревообрабатывающее производство, в основном туда сваливают опилки и другие древесные остатки. По мнению одного из общественников, которые на протяжении долгого времени борются с нарушителями, создается весьма опасный прецедент — ведь дерево очень легко воспламеняется. И однажды пострадать могут дома и люди, а также ж/д полотно, которое находится неподалеку.

В поисках правды тагильчанин обращался в самые разные инстанции и, наконец, дошел до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Руководитель Следственного комитета отреагировал на обращение и поручил провести проверку.

Ранее шесть грузовиков с отходами задержали на свалке около аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Нижний Тагил#Экология#СК РФ#Екатеринбург#Свалка
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