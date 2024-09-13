Тагильчанин пожаловался Бастрыкину на постоянно тлеющую свалку

Свалку регулярно «подпитывает» местное деревообрабатывающее производство, в основном туда сваливают опилки и другие древесные остатки. По мнению одного из общественников, которые на протяжении долгого времени борются с нарушителями, создается весьма опасный прецедент — ведь дерево очень легко воспламеняется. И однажды пострадать могут дома и люди, а также ж/д полотно, которое находится неподалеку.