Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга продолжают расти

Кроме того, эксперты подчеркивают, что во второй половине 2024 года количество нераспроданных квартир в Екатеринбурге будет расти в связи с тем, что застройщики не могут остановить стройку. Так, число сделок на рынке недвижимости за июль сократилось в 4 раза в сравнении с июнем, сообщает uralpolit.ru.