Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга продолжают расти

Posted 13 сентября, 18:06
Published 13 сентября, 18:06
Modified 15 сентября, 10:07
Updated 15 сентября, 10:07
За последние 12 месяцев средняя стоимость одного квадратного метра в Екатеринбурге выросла на 30,2 тысячи рублей (+23,7%), до 157,7 тысяч рублей. За январь–август этого года подорожали на 10%. Цена на жилье в новостройках продолжала расти также и в июле после отмены льготной ипотеки и сильного снижения спроса, пишет агентство ЕАН.
Кроме того, эксперты подчеркивают, что во второй половине 2024 года количество нераспроданных квартир в Екатеринбурге будет расти в связи с тем, что застройщики не могут остановить стройку. Так, число сделок на рынке недвижимости за июль сократилось в 4 раза в сравнении с июнем, сообщает uralpolit.ru.
УралПолитRu отмечает, что, по словам начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, в последнее время количество новых проектов в действительности снизилось в сравнении с первой половиной текущего года. Однако уже в 2025 году снижение объема предложений на первичном рынке будет ощущаться.