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Posted 13 сентября, 11:39

Published 13 сентября, 11:39

Modified 13 сентября, 11:41

Updated 13 сентября, 11:41

В Артемовском простились с двумя одноклассниками погибшими на СВО

В Артемовском простились с двумя одноклассниками погибшими на СВО

13 сентября 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
В Артемовском простились с двумя бойцами СВО, которые дружили со школы.

Вадим Налимовый и Сергей Трохов погибли в зоне спецоперации. Молодые люди дружили со школы, даже сидели за одной партой. Прощание с Налимовым пройдет 13 сентября, с Троховым простились несколькими днями ранее, пишет Е1.

В школе, где учились молодые люди, рассказали, что после себя они оставили только позитивные эмоции. До участия в СВО военные увлекались спортом.

Напомним, что в Свердловской области ушел из жизни Герой России Игорь Родобольский.

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