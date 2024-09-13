В Артемовском простились с двумя одноклассниками погибшими на СВО

Posted 13 сентября, 11:39
Published 13 сентября, 11:39
Modified 13 сентября, 11:41
Updated 13 сентября, 11:41
Вадим Налимовый и Сергей Трохов погибли в зоне спецоперации. Молодые люди дружили со школы, даже сидели за одной партой. Прощание с Налимовым пройдет 13 сентября, с Троховым простились несколькими днями ранее, пишет Е1.
В школе, где учились молодые люди, рассказали, что после себя они оставили только позитивные эмоции. До участия в СВО военные увлекались спортом.
Напомним, что в Свердловской области ушел из жизни Герой России Игорь Родобольский.