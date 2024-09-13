В Екатеринбурге иностранец надругался над девочкой. Полиция ищет других жертв

Posted 13 сентября, 09:20
Published 13 сентября, 09:20
Modified 13 сентября, 09:23
Updated 13 сентября, 09:23
Инцидент произошел в июле этого года на улице Технической, у дома №78. Пьяный мужчина совершил противоправные действия.
В связи с этим полиция обращается к жителям Екатеринбурга с просьбой сообщить информацию о возможных жертвах подозреваемого.
Подозреваемый, Иброхимджон, живет в Екатеринбурге с конца 2023 года и работает на Уралмаше, сообщает пресс-служба регионального СКР.
Необходимо установить все возможные случаи противоправных действий данного гражданина, чтобы он понес заслуженное наказание, сообщает ведомство.
Ранее в Екатеринбурге бомж надругался над мужчиной и лишил его жизни.