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Posted 13 сентября, 09:20

Published 13 сентября, 09:20

Modified 13 сентября, 09:23

Updated 13 сентября, 09:23

В Екатеринбурге иностранец износиловал девочку

В Екатеринбурге иностранец надругался над девочкой. Полиция ищет других жертв

13 сентября 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге иностранец износиловал девочку

В Екатеринбурге полиция разыскивает пострадавших от действий 41-летнего мужчины из сопредельного государства. Он подозревается в изнасиловании девочки и может быть причастен к другим преступлениям.

Инцидент произошел в июле этого года на улице Технической, у дома №78. Пьяный мужчина совершил противоправные действия.

В связи с этим полиция обращается к жителям Екатеринбурга с просьбой сообщить информацию о возможных жертвах подозреваемого.

Подозреваемый, Иброхимджон, живет в Екатеринбурге с конца 2023 года и работает на Уралмаше, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Необходимо установить все возможные случаи противоправных действий данного гражданина, чтобы он понес заслуженное наказание, сообщает ведомство.

Ранее в Екатеринбурге бомж надругался над мужчиной и лишил его жизни.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Уголовное дело#Педофил#18+#Екатеринбург#Инцидент
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