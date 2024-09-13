В Екатеринбурге нашли тело 25-летнего молодого человека

Posted 13 сентября, 12:30
Published 13 сентября, 12:30
Modified 13 сентября, 12:32
Updated 13 сентября, 12:32
Тело обнаружили, когда отец поехал навестить сына после того, как тот несколько дней не отвечал на звонки. Дверь в квартиру вскрыли вместе с сотрудниками МЧС. Молодой человек был мертв. Рядом находилось ружье.
Убийство это или самоубийство пока неизвестно. Соседи погибшего выстрелов не слышали, передает издание Е1 слова жильцов этого дома.
В полиции ситуацию пока не комментировали.
Ранее тело подростка найдено в Екатеринбурге на стройплощадке.