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Posted 13 сентября, 12:30

Published 13 сентября, 12:30

Modified 13 сентября, 12:32

Updated 13 сентября, 12:32

В Екатеринбурге нашли застреленным 25-летнего мужчину

В Екатеринбурге нашли тело 25-летнего молодого человека

13 сентября 2024, 12:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нашли застреленным 25-летнего мужчину

В Екатеринбурге нашли мертвым в своей квартире 25-летнего молодого человека.

Тело обнаружили, когда отец поехал навестить сына после того, как тот несколько дней не отвечал на звонки. Дверь в квартиру вскрыли вместе с сотрудниками МЧС. Молодой человек был мертв. Рядом находилось ружье.

Убийство это или самоубийство пока неизвестно. Соседи погибшего выстрелов не слышали, передает издание Е1 слова жильцов этого дома.

В полиции ситуацию пока не комментировали.

Ранее тело подростка найдено в Екатеринбурге на стройплощадке.

В Екатеринбурге на улице Бажова лежало закрытое тканью тело
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