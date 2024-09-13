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Posted 13 сентября, 06:52

Published 13 сентября, 06:52

Modified 13 сентября, 06:54

Updated 13 сентября, 06:54

В Екатеринбурге перевернулся грузовик с утеплителем

В Екатеринбурге перевернулся грузовик с утеплителем

13 сентября 2024, 06:52
Фото: ГИБДД Свердловской области
В Екатеринбурге на 33 км ЕКАДа груженый грузовик опрокинулся на проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии. Водителя осматривают медики, сообщают в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

Судя по фотографии, которую опубликовали в ГАИ, дорога немного влажная, возможно, это послужило причиной опрокидывания грузовика. Теплоизоляция, которую вез водитель, рассыпалась по дороге.

Напомним, что в Нижнем Тагиле мотоциклист и автомобилист не поделили дорогу, из-за чего произошло ДТП.

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