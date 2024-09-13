В Екатеринбурге перевернулся грузовик с утеплителем

Posted 13 сентября, 06:52
Published 13 сентября, 06:52
Modified 13 сентября, 06:54
Updated 13 сентября, 06:54
Сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии. Водителя осматривают медики, сообщают в пресс-службе ГАИ Свердловской области.
Судя по фотографии, которую опубликовали в ГАИ, дорога немного влажная, возможно, это послужило причиной опрокидывания грузовика. Теплоизоляция, которую вез водитель, рассыпалась по дороге.
Напомним, что в Нижнем Тагиле мотоциклист и автомобилист не поделили дорогу, из-за чего произошло ДТП.