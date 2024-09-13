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Posted 13 сентября, 07:36

Published 13 сентября, 07:36

Modified 13 сентября, 07:38

Updated 13 сентября, 07:38

В Екатеринбурге у пожилой женщины украли в автобусе 1,4 млн рублей

В Екатеринбурге у пенсионерки похитили в автобусе почти 1,5 миллиона рублей

13 сентября 2024, 07:36
Фото: 1MI

В Екатеринбурге у пожилой женщины украли в автобусе 1,4 млн рублей

В Екатеринбурге у женщины в возрасте похитили в автобусе около 1,5 млн рублей. Она хотела положить деньги в другой банк.

Пожилая екатеринбурженка хотела положить свои накопления на вклад с высоким процентом доходности. Для этого она сняла свои сбережения в одном банке и поехала на общественном транспорте в другой.

72-летняя женщина положила наличные в пакет и убрала его в сумку. Затем она поехала в нужное ей отделение банка на автобусе №87.

Когда она приехала и вышла на остановку, то обнаружила, что сумка открыта, а пакет с деньгами исчез.

Потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Следователи изучают записи видеокамер, — рассказали в полиции Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге курьер украл у пенсионерки 895 тысяч рублей.

Молодой человек в Екатеринбурге забрал 895 тысяч у пенсионерки
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Деньги#Кража#Екатеринбург#Инцидент
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