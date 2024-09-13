В Екатеринбурге у пенсионерки похитили в автобусе почти 1,5 миллиона рублей

Posted 13 сентября, 07:36
Published 13 сентября, 07:36
Modified 13 сентября, 07:38
Updated 13 сентября, 07:38
Пожилая екатеринбурженка хотела положить свои накопления на вклад с высоким процентом доходности. Для этого она сняла свои сбережения в одном банке и поехала на общественном транспорте в другой.
72-летняя женщина положила наличные в пакет и убрала его в сумку. Затем она поехала в нужное ей отделение банка на автобусе №87.
Когда она приехала и вышла на остановку, то обнаружила, что сумка открыта, а пакет с деньгами исчез.
Потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Следователи изучают записи видеокамер, — рассказали в полиции Екатеринбурга.
Ранее в Екатеринбурге курьер украл у пенсионерки 895 тысяч рублей.