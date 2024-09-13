В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе у ТЦ «Кит» установили светофор

Posted 13 сентября, 06:06
Published 13 сентября, 06:06
Modified 13 сентября, 06:08
Updated 13 сентября, 06:08
13 сентября заработал светофор на Черноисточинском шоссе.
Теперь пешеходный переход между торговым центром «Кит» и Автосалоном, расположенным в доме 74а, стал регулируемым.
Пешеходам станет удобнее переходить проезжую часть. Водителям надо быть внимательными на данном участке. Об этом сообщает «Центр организации дорожного движения» Нижнего Тагила.
Ранее отключили два светофора на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле.