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Posted 13 сентября, 05:38

Published 13 сентября, 05:38

Modified 13 сентября, 05:40

Updated 13 сентября, 05:40

В Нижнем Тагиле продали здание бывшей женской консультации

В Нижнем Тагиле продали здание бывшей женской консультации

13 сентября 2024, 05:38
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле продали здание бывшей женской консультации. Покупателем стало физическое лицо.

Здание женской консультации на пересечении улиц Коминтерна, д. 33 и Орджоникидзе, д. 34, продали физическому лицу. Кто именно стал новым владельцем нежилых помещений не сообщается.

Общая площадь проданного объекта составляет 4098,5 кв. метра.

Ранее трехэтажное здание находилось в собственности государства и было выставлено на аукцион. Его долго не могли продать. Начальная цена лота составляла 15,3 млн рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Женская консультация#Торги#Продажа#Екатеринбург
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