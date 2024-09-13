В Нижнем Тагиле продали здание бывшей женской консультации

Posted 13 сентября, 05:38
Published 13 сентября, 05:38
Modified 13 сентября, 05:40
Updated 13 сентября, 05:40
Здание женской консультации на пересечении улиц Коминтерна, д. 33 и Орджоникидзе, д. 34, продали физическому лицу. Кто именно стал новым владельцем нежилых помещений не сообщается.
Общая площадь проданного объекта составляет 4098,5 кв. метра.
Ранее трехэтажное здание находилось в собственности государства и было выставлено на аукцион. Его долго не могли продать. Начальная цена лота составляла 15,3 млн рублей.