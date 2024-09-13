В Нижнем Тагиле расширили программу ремонта внутриквартальных проездов

Как рассказали в администрации Нижнего Тагила, особенно много жалоб было от жителей Вагонки. Особенно по поводу подъездов к садикам и школам. Рабочие создали комфортный проезд к школе № 8 и к детским садикам № 38, 76 и 118. В планах в этом году обновить дорогу у детских садов № 1, 32, 90, 185.