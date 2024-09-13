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Posted 13 сентября, 09:50

Published 13 сентября, 09:50

Modified 13 сентября, 09:52

Updated 13 сентября, 09:52

В Нижнем Тагиле расширили программу ремонта внутриквартальных проездов

В Нижнем Тагиле расширили программу ремонта внутриквартальных проездов

13 сентября 2024, 09:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продолжается работа в ремонту подъездов к социально-значимым учреждениям и внутриквартальных проездов. Администрация города решила расширить список объектов, где будут обновлять дорожное покрытие.

Как рассказали в администрации Нижнего Тагила, особенно много жалоб было от жителей Вагонки. Особенно по поводу подъездов к садикам и школам. Рабочие создали комфортный проезд к школе № 8 и к детским садикам № 38, 76 и 118. В планах в этом году обновить дорогу у детских садов № 1, 32, 90, 185.

В центре города, на Вые и в Старателе продолжается работа по восстановлению дворовых дорог и проездов к социально-значимым учреждениям.

В Тагилстроевском районе работы также продолжаются. В августе строители уже сдали часть объектов. Администрация города внесла в список на ремонт несколько адресов на ГГМ, Тагилстрое, Красном Камне и в центре.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что на Урале это самый обширный проект такого типа, на его реализацию выделили 100 млн рублей, в будущем эта сумма будет расти.

Напомним, что власти хотят построить дорогу, которая соединит Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

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