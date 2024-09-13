Жители Вагонки добились прокурорской проверки состояния дороги в Нижнем Тагиле

Posted 13 сентября, 07:29
Published 13 сентября, 07:29
Modified 13 сентября, 07:41
Updated 13 сентября, 07:41
О вечных ямах на Валегинской улице известно давно, однако подрядчики каждый раз лишь заделывали выбоины, капитальный ремонт не проводили, через время ямы снова появлялись, рассказали в группе «Вконтакте» «ОД Нижний Тагил без ям».
Жители решили обратиться к главному инспектору безопасности дорожного движения Нижнего Тагила Сергею Бернгардту.
Информация о выявленных недостатках была направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, — говорится в документе.
Более того, кроме ям, на улице отсутствует тротуар, который должен находиться там по закону.
Напомним, что под Нижнем Тагилом будут ремонтировать 6 километров трассы за 430 млн рублей.