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Posted 13 сентября, 07:29

Published 13 сентября, 07:29

Modified 13 сентября, 07:41

Updated 13 сентября, 07:41

Жители Вагонки добились прокурорской проверки состояния дороги в Нижнем Тагиле

Жители Вагонки добились прокурорской проверки состояния дороги в Нижнем Тагиле

13 сентября 2024, 07:29
Фото: ОД «Тагил без ям»
В Нижнем Тагиле жители Вагонки в очередной раз отправили жалобу на ямы на улице Валегинской. Им удалось добиться прокурорской проверки.

О вечных ямах на Валегинской улице известно давно, однако подрядчики каждый раз лишь заделывали выбоины, капитальный ремонт не проводили, через время ямы снова появлялись, рассказали в группе «Вконтакте» «ОД Нижний Тагил без ям».

Жители решили обратиться к главному инспектору безопасности дорожного движения Нижнего Тагила Сергею Бернгардту.

Информация о выявленных недостатках была направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, — говорится в документе.

Более того, кроме ям, на улице отсутствует тротуар, который должен находиться там по закону.

Напомним, что под Нижнем Тагилом будут ремонтировать 6 километров трассы за 430 млн рублей.

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров
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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Дороги#Ремонт дороги#Общественники#Ямы#Дефекты дороги#Екатеринбург#Перекрытие дороги
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