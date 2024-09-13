Жители Вагонки добились прокурорской проверки состояния дороги в Нижнем Тагиле

О вечных ямах на Валегинской улице известно давно, однако подрядчики каждый раз лишь заделывали выбоины, капитальный ремонт не проводили, через время ямы снова появлялись, рассказали в группе «Вконтакте» «ОД Нижний Тагил без ям».