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Posted 13 сентября, 10:11

Published 13 сентября, 10:11

Modified 15 сентября, 10:11

Updated 15 сентября, 10:11

В одном из районов ХМАО временно запретили рыбалку

13 сентября 2024, 10:11
В Березовском районе запрет на рыбалку ввели в связи со снижения уровня воды в реке Северная Сосьва. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.
«В связи с понижением уровня воды в реке Северная Сосьва до 539 сантиметров по гидропосту в Березово с 5 сентября вводится ограничение на рыболовство на участке реки Северная Сосьва от устья реки Каркасья до Березово на 30 календарных дней», — говорится в сообщении.

УралПолитRu напоминает, что с 1 сентября при осуществлении промышленного рыболовства запрещается применение в реках Северная Сосьва и Ляпин стрежевых неводов длиной больше 400 метров и полустрежевых неводов длиной больше 200 метров, а также плавных сетей.

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