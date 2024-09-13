В одном из районов ХМАО временно запретили рыбалку

УралПолитRu напоминает, что с 1 сентября при осуществлении промышленного рыболовства запрещается применение в реках Северная Сосьва и Ляпин стрежевых неводов длиной больше 400 метров и полустрежевых неводов длиной больше 200 метров, а также плавных сетей.