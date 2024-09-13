В одном из районов ХМАО временно запретили рыбалку

Posted 13 сентября, 10:11
Published 13 сентября, 10:11
Modified 15 сентября, 10:11
Updated 15 сентября, 10:11
«В связи с понижением уровня воды в реке Северная Сосьва до 539 сантиметров по гидропосту в Березово с 5 сентября вводится ограничение на рыболовство на участке реки Северная Сосьва от устья реки Каркасья до Березово на 30 календарных дней», — говорится в сообщении.
УралПолитRu напоминает, что с 1 сентября при осуществлении промышленного рыболовства запрещается применение в реках Северная Сосьва и Ляпин стрежевых неводов длиной больше 400 метров и полустрежевых неводов длиной больше 200 метров, а также плавных сетей.