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Posted 13 сентября, 08:08

Published 13 сентября, 08:08

Modified 13 сентября, 08:10

Updated 13 сентября, 08:10

В Свердловской области начальник ГИБДД раскритиковал состояние дорог зимой

В Свердловской области начальник ГИБДД раскритиковал состояние дорог зимой

13 сентября 2024, 08:08
Фото: 1MI
В Свердловской области начальник ГИБДД Алексей Спиридонов раскритиковал состояние дорог зимой и дал поручение исправить ситуацию.

Прошлой зимой на дорогах Свердловской области произошло 654 аварии из-за плохого содержания в зимний период, в которых 90 человек погибли. По словам Алексея Спиридонова, такое количество аварий может говорить только об одном — подрядчики работают неэффективно, пишет «МК-Екатеринбург».

Из-за плохой отчистки снега ГАИ 37 раз вводили ограничения на движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта. По итогам специального заседания будет вынесено решение, действия в котором позволит обезопасить движение на дорогах зимой.

Напомним, 5 сентября стало известно о рейде ГИБДД, который длился одну неделю. За это время инспектора поймали 286 водителей без прав.

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