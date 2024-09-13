В Свердловской области начальник ГИБДД раскритиковал состояние дорог зимой

Прошлой зимой на дорогах Свердловской области произошло 654 аварии из-за плохого содержания в зимний период, в которых 90 человек погибли. По словам Алексея Спиридонова, такое количество аварий может говорить только об одном — подрядчики работают неэффективно, пишет «МК-Екатеринбург».