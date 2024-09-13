В Свердловской области начальник ГИБДД раскритиковал состояние дорог зимой

Posted 13 сентября, 08:08
Published 13 сентября, 08:08
Modified 13 сентября, 08:10
Updated 13 сентября, 08:10
Прошлой зимой на дорогах Свердловской области произошло 654 аварии из-за плохого содержания в зимний период, в которых 90 человек погибли. По словам Алексея Спиридонова, такое количество аварий может говорить только об одном — подрядчики работают неэффективно, пишет «МК-Екатеринбург».
Из-за плохой отчистки снега ГАИ 37 раз вводили ограничения на движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта. По итогам специального заседания будет вынесено решение, действия в котором позволит обезопасить движение на дорогах зимой.
Напомним, 5 сентября стало известно о рейде ГИБДД, который длился одну неделю. За это время инспектора поймали 286 водителей без прав.