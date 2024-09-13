В Свердловской области назвали сферу с самым стремительным ростом зарплат

Posted 13 сентября, 14:12
Published 13 сентября, 14:12
Modified 15 сентября, 10:13
Updated 15 сентября, 10:13
В пятерку сфер по росту предлагаемых зарплат в Свердловской области так же вошли «Добыча сырья» (+49%, 88,6 тысячи рублей), «Рабочий персонал» (+44%, 80,5 тысячи рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (+43%, 84,3 тысячи рублей) и «Домашний, обслуживающий персонал» (+41%, 64,6 тысячи рублей), пишет uralpolit.ru.
В августе-начале сентября в лидерах по предлагаемым зарплатам в регионе числятся сферы «Высший и средний менеджмент» (118,4 тысячи рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (106,7 тысячи рублей), «Автомобильный бизнес» (93,6 тысячи рублей), «Сельское хозяйство» (92,3 тысячи рублей) и «Добыча сырья» (88,6 тысячи рублей).
Кроме того, эксперты отметили и общий рост предлагаемой зарплаты.
«По состоянию на начало осени 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 64,6 тысячи рублей, что год к году больше на 33%», — подчеркнули аналитики hh.ru.
УралПолитRu напоминает, что в период с июня по август этого года наибольшую зарплату в Свердловской области работодатели предлагали руководителям группы разработки (IT). Этим специалистам готовы платить порядка 250 тысяч рублей.