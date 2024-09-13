В Свердловской области назвали сферу с самым стремительным ростом зарплат

Средняя предлагаемая зарплата в сфере сельского хозяйства в регионе выросла на 55% год к году и достигла 92,2 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.