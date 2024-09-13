В Свердловской области в очередной раз выросли цены на бензин

Posted 13 сентября, 12:11
Published 13 сентября, 12:11
Modified 13 сентября, 12:13
Updated 13 сентября, 12:13
Свердловскстат сообщает, что бензин 98 марки поднялся в цене. Хоть рост и составил всего 0,98%, но это уже не первое подорожание за последние несколько месяцев. Сейчас за литр придется выложить почти 77 рублей.
Подорожание практически не коснулось бензина с более низким октановым числом. 95 и 92 стали дороже на 0,04 и 0,09% соответственно.
Владельцам дизельных двигателей на этой неделе повезло. Цена на литр дизеля осталась на месте.
Цена бензина волнует не так много людей, однако он не единственный, кто дорожает. 3 сентября в Свердловской области подорожало молоко на 10%.