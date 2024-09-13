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Posted 13 сентября, 12:11

Published 13 сентября, 12:11

Modified 13 сентября, 12:13

Updated 13 сентября, 12:13

В Свердловской области в очередной раз выросли цены на бензин

В Свердловской области в очередной раз выросли цены на бензин

13 сентября 2024, 12:11
В Свердловской области подорожал 98 бензин. За неделю рост составил почти 1%.

Свердловскстат сообщает, что бензин 98 марки поднялся в цене. Хоть рост и составил всего 0,98%, но это уже не первое подорожание за последние несколько месяцев. Сейчас за литр придется выложить почти 77 рублей.

Подорожание практически не коснулось бензина с более низким октановым числом. 95 и 92 стали дороже на 0,04 и 0,09% соответственно.

Владельцам дизельных двигателей на этой неделе повезло. Цена на литр дизеля осталась на месте.

Цена бензина волнует не так много людей, однако он не единственный, кто дорожает. 3 сентября в Свердловской области подорожало молоко на 10%.

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