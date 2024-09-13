В Сысерти спустя 30 лет начнется суд над мужчиной за лишение жизни знакомого

По версии следствия, в тот вечер обвиняемый пришел в дом к знакомому вместе с двумя друзьями. После распития спиртных напитков друзья ушли, а гость поссорился с владельцем и избил его. Мужчина получил серьезные травмы, от которых вскоре скончался.