В Сысерти спустя 30 лет начнется суд над мужчиной за лишение жизни знакомого

Posted 13 сентября, 08:13
Published 13 сентября, 08:13
Modified 13 сентября, 08:15
Updated 13 сентября, 08:15
Преступление произошло в ноябре 1993 года.
По версии следствия, в тот вечер обвиняемый пришел в дом к знакомому вместе с двумя друзьями. После распития спиртных напитков друзья ушли, а гость поссорился с владельцем и избил его. Мужчина получил серьезные травмы, от которых вскоре скончался.
После инцидента обвиняемый скрывался от полиции. Уголовное дело было приостановлено. Однако в июле 2024 года его нашли.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что прятался из страха, что ему отомстят близкие погибшего. Теперь, спустя три десятилетия, его ждет суд, который должен определить меру наказания за совершенное преступление.
Ранее в Ивделе мужчина лишил жизни коллегу на кладбище.