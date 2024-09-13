Юлия Снигирь и Леон Кемстач снялись в новом фильме Свердловской киностудии

Posted 13 сентября, 04:31
Published 13 сентября, 04:31
Modified 13 сентября, 04:33
Updated 13 сентября, 04:33
Фильм рассказывает о правозащитнице, которая за денежную сумму содействует отправке в тюрьму человека, не совершавшего преступление, пишет «Кинобизнес сегодня».
После того, как о ее поступке узнает ее сын, он убегает из дома и вместе со своими приятелями хочет устроить правосудие.
По словам Юлии Снигирь, ей интересна эта героиня и в целом история киноленты, так как у нее самой есть сын.
Напомним, актриса из Нижнего Тагила приняла участие в комедийном сериале ТНТ.