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Posted 13 сентября, 04:31

Published 13 сентября, 04:31

Modified 13 сентября, 04:33

Updated 13 сентября, 04:33

Юлия Снигирь и Леон Кемстач снялись в новом фильме Свердловской киностудии

Юлия Снигирь и Леон Кемстач снялись в новом фильме Свердловской киностудии

13 сентября 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney
Свердловская киностудия закончила снимать фильм «Сын мой», главные роли в котором исполнили Юлия Снигирь и Леон Кемстач.

Фильм рассказывает о правозащитнице, которая за денежную сумму содействует отправке в тюрьму человека, не совершавшего преступление, пишет «Кинобизнес сегодня».

После того, как о ее поступке узнает ее сын, он убегает из дома и вместе со своими приятелями хочет устроить правосудие.

По словам Юлии Снигирь, ей интересна эта героиня и в целом история киноленты, так как у нее самой есть сын.

Напомним, актриса из Нижнего Тагила приняла участие в комедийном сериале ТНТ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Искусство#Съемки#Фильм#Творчество#Киностудия#Екатеринбург#Актеры
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