Юрист Малютин: Блиновского уволят из ВС РФ, если он получит тюремный срок

Posted 13 сентября, 09:57
Published 13 сентября, 09:57
Modified 13 сентября, 09:57
Updated 13 сентября, 09:57
Военный юрист Павел Малютин в беседе с «Ридусом» прокомментировал ситуацию с Алексеем Блиновским, супругом блогера Елены Блиновской. Малютин отметил, что, если мужчину признают виновным в налоговых преступлениях, его уволят из рядов ВС РФ.
Алексей Блиновский был задержан в воинской части в зоне проведения СВО и доставлен в Москву. Причиной ареста стала его неявка в Следственный комитет России для ознакомления с материалами дела о неуплате налогов. Его жена Елена была задержана по подозрению в неуплате налогов в прошлом году. После чего Алексей отправился добровольцем на СВО.
Малютин отметил, что, согласно указу президента России от 21 сентября 2022 года, если Блиновского осудят к реальному тюремному сроку, то он будет уволен из ВС РФ. Однако эксперт заметил в данном деле нечто странное. Он пояснил, что обеспечение явки для участия в следственных действиях осуществляется через командира части. Однако, командир части, в которой служил Блиновский, почему-то этого не сделал.