Юрист Малютин: Блиновского уволят из ВС РФ, если он получит тюремный срок

Малютин отметил, что, согласно указу президента России от 21 сентября 2022 года, если Блиновского осудят к реальному тюремному сроку, то он будет уволен из ВС РФ. Однако эксперт заметил в данном деле нечто странное. Он пояснил, что обеспечение явки для участия в следственных действиях осуществляется через командира части. Однако, командир части, в которой служил Блиновский, почему-то этого не сделал.