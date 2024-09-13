Жители Сысерти выступили против «Газпрома» в поддержку пчелиной фермы

Posted 13 сентября, 09:53
Published 13 сентября, 09:53
Modified 13 сентября, 09:55
Updated 13 сентября, 09:55
Конфликт между хозяйкой пасеки и «Газпромом» возник в начале 2024 года. Компания потребовала у предпринимательницы убрать улья, которые находятся около газопровода. При этом, по словам правозащитников эко-комплекса, нарушений нет, так как от пасеки до газопровода расстояние 120 метров, пишет Ура.ру.
Команда пасеки обратилась за помощью к главе региона. В августе во время судебного процесса «Газпром» не стал идти на мировое соглашение. Также организация тянет время с экспертизой для выявления нарушений. По словам свердловчанки, горожане поддержали ее и организовали петицию, в которой призвали к сохранению пчелиной фермы.
Напомним, в Нижнем Тагиле горожане спорят из-за строительства новых торговых точек на центральном рынке.