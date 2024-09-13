Жители Сысерти выступили против «Газпрома» в поддержку пчелиной фермы

Команда пасеки обратилась за помощью к главе региона. В августе во время судебного процесса «Газпром» не стал идти на мировое соглашение. Также организация тянет время с экспертизой для выявления нарушений. По словам свердловчанки, горожане поддержали ее и организовали петицию, в которой призвали к сохранению пчелиной фермы.