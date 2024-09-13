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Posted 13 сентября, 09:53

Published 13 сентября, 09:53

Modified 13 сентября, 09:55

Updated 13 сентября, 09:55

Жители Сысерти выступили против «Газпрома» в поддержку пчелиной фермы

Жители Сысерти выступили против «Газпрома» в поддержку пчелиной фермы

13 сентября 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
В Сысерти 800 местных жителей подписали петицию в поддержку экологического комплекса «Уральская пчелка». Ферму намерена выселить с участка компания «Газпром».

Конфликт между хозяйкой пасеки и «Газпромом» возник в начале 2024 года. Компания потребовала у предпринимательницы убрать улья, которые находятся около газопровода. При этом, по словам правозащитников эко-комплекса, нарушений нет, так как от пасеки до газопровода расстояние 120 метров, пишет Ура.ру.

Команда пасеки обратилась за помощью к главе региона. В августе во время судебного процесса «Газпром» не стал идти на мировое соглашение. Также организация тянет время с экспертизой для выявления нарушений. По словам свердловчанки, горожане поддержали ее и организовали петицию, в которой призвали к сохранению пчелиной фермы.

Напомним, в Нижнем Тагиле горожане спорят из-за строительства новых торговых точек на центральном рынке.

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