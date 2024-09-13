Жителям села под Нижним Тагилом предложили самостоятельно очистить русло реки

Posted 13 сентября, 10:41
Published 13 сентября, 10:41
Modified 13 сентября, 10:43
Updated 13 сентября, 10:43
Село Петрокаменское столкнулось с серьезной проблемой: река протекающая через него превращается в болото.
После обращения жителей в администрацию ГГО о состоянии реки, им предложили самостоятельно расчистить ее берега. Это несмотря на то, что река не чистилась около полувека.
Сейчас река практически скрыта под зарослями, берега превратились в заболоченные ниши, а железобетонный мост через нее находится в аварийном состоянии. Более того, землю и даже дома «стягивает» к реке, что говорит о серьезной проблеме с ее руслом.
Жители Петрокаменского настаивают на том, что река нуждается в профессиональной очистке, укреплении берегов и углублении русла. Вместо того, чтобы предлагать жителям проводить эти работы самостоятельно, администрация должна организовать исследования и привлечь специалистов.
Кроме того, жители зафиксировали сброс мусора с экскаватора со строительной площадки, сообщается в паблике вконтакте «PRОПетрокаменское».
Напомним, русло реки Шайтанки планируют очистить в селе под Нижним Тагилом