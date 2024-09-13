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Posted 13 сентября, 10:41

Published 13 сентября, 10:41

Modified 13 сентября, 10:43

Updated 13 сентября, 10:43

фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»

Жителям села под Нижним Тагилом предложили самостоятельно очистить русло реки

13 сентября 2024, 10:41
фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»
Жителям села Петрокаменское под Нижним Тагилом местные власти предложили самостоятельно очистить русло реки.

Село Петрокаменское столкнулось с серьезной проблемой: река протекающая через него превращается в болото.

После обращения жителей в администрацию ГГО о состоянии реки, им предложили самостоятельно расчистить ее берега. Это несмотря на то, что река не чистилась около полувека.

Сейчас река практически скрыта под зарослями, берега превратились в заболоченные ниши, а железобетонный мост через нее находится в аварийном состоянии. Более того, землю и даже дома «стягивает» к реке, что говорит о серьезной проблеме с ее руслом.

Жители Петрокаменского настаивают на том, что река нуждается в профессиональной очистке, укреплении берегов и углублении русла. Вместо того, чтобы предлагать жителям проводить эти работы самостоятельно, администрация должна организовать исследования и привлечь специалистов.

фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»
фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»
фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»
фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»
фото: паблик вконтакте «PRОПетрокаменское»

Кроме того, жители зафиксировали сброс мусора с экскаватора со строительной площадки, сообщается в паблике вконтакте «PRОПетрокаменское».

Напомним, русло реки Шайтанки планируют очистить в селе под Нижним Тагилом

В Верхней Салде коммунальщики прочистили русло реки, затопившей огороды жителей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Экология#Река#Екатеринбург#Инцидент#Русло#Расчистка
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