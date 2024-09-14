Академик РАН связал рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года

«Как правило, люди в отпуск летали в самые разные страны, в самые разные регионы. И когда они там живут, то они заражаются местными вирусами. А когда возвращаются, то идёт обмен вирусами между людьми, потому что хотя и считается, что человек, например, выздоровел уже и у него вирусов нет, но на самом деле он может выделять вирус ещё несколько дней, даже уже сам чувствуя себя более-менее здоровым. Вот поэтому осенью всегда происходит подъём заболеваемости ОРЗ, потому что меняются круги общения и интенсифицируется общение между сверстниками», — заключил собеседник RT.