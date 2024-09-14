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Posted 14 сентября, 11:41

Published 14 сентября, 11:41

Modified 14 сентября, 11:43

Updated 14 сентября, 11:43

Двое маленьких детей утонули в Пермском крае

Двое маленьких детей утонули в Пермском крае

14 сентября 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
В Прикамье в пруду утонули сестра и брат, за которыми не смотрели родители.

Трагедия случилась вечером 13 сентября. Две сестры шести и семи лет, а также их младший брат играли у пруда. За ними никто не следил. Очевидцам удалось спасти одну из девочек, а остальные дети утонули. Следователи проводят проверку и возбудили уголовное, назначены различные экспертизы.

Похожий случай произошел в конце лета 2024 года в Тюмени. Сестра с братом без разрешения ушли купаться и утонули. Их тела обнаружили в реке Тура. Известно, что семья переехала в город из Мариуполя.

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