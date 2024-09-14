Двое маленьких детей утонули в Пермском крае

Трагедия случилась вечером 13 сентября. Две сестры шести и семи лет, а также их младший брат играли у пруда. За ними никто не следил. Очевидцам удалось спасти одну из девочек, а остальные дети утонули. Следователи проводят проверку и возбудили уголовное, назначены различные экспертизы.