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Posted 14 сентября, 12:19

Published 14 сентября, 12:19

Modified 14 сентября, 12:21

Updated 14 сентября, 12:21

Два человека на BMW попали в смертельное ДТП в Свердловской области

Летел под 200: лихач на BMW угробил себя и пассажира на Свердловской трассе

14 сентября 2024, 12:19
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два человека на BMW попали в смертельное ДТП в Свердловской области

14 сентября на границе с Челябинской областью свердловчанин за рулем черного BMW попал в смертельную аварию. Спидометр в иномарке остановился на скорости в 195 километров в час.

Известно, что водителю 24 года, его пассажир, который тоже погиб, 1993 года рождения. Предварительно установлено, что он ехал с большой скоростью и съехал с дороги. Затем иномарка несколько раз перевернулась.

Мужчины не были пристегнуты и вылетели из салона. Оба скончались на месте аварии. Проводится расследование. Экспертам предстоит установить был ли водитель пьян.

Недавно в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе произошло ДТП с участием мотоцикла.

В Нижнем Тагиле на улице Островского загорелась машина и произошло ДТП
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