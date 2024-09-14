Летел под 200: лихач на BMW угробил себя и пассажира на Свердловской трассе

Posted 14 сентября, 12:19
Published 14 сентября, 12:19
Modified 14 сентября, 12:21
Updated 14 сентября, 12:21
Известно, что водителю 24 года, его пассажир, который тоже погиб, 1993 года рождения. Предварительно установлено, что он ехал с большой скоростью и съехал с дороги. Затем иномарка несколько раз перевернулась.
Мужчины не были пристегнуты и вылетели из салона. Оба скончались на месте аварии. Проводится расследование. Экспертам предстоит установить был ли водитель пьян.
Недавно в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе произошло ДТП с участием мотоцикла.