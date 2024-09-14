Магнитные бури накрыли Нижний Тагил

В воскресенье, 15 сентября, по заверению синоптиков Гисметео, в Нижнем Тагиле магнитные бури достигнут четырех баллов. А в понедельник, 16 сентября, — пяти баллов. Затем геомагнитная активность солнца снизится до двух-трех баллов, что считается лишь небольшими возмущениями.