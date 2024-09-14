Магнитные бури накрыли Нижний Тагил

Posted 14 сентября, 07:59
Published 14 сентября, 07:59
Modified 14 сентября, 08:01
Updated 14 сентября, 08:01
В воскресенье, 15 сентября, по заверению синоптиков Гисметео, в Нижнем Тагиле магнитные бури достигнут четырех баллов. А в понедельник, 16 сентября, — пяти баллов. Затем геомагнитная активность солнца снизится до двух-трех баллов, что считается лишь небольшими возмущениями.
В дальнейшем магнитные бури, предположительно, настигнут Свердловскую область в конце сентября, 26 и 27 числа.
Ночью 13 сентября 2024 года жители региона наблюдали северное сияние, которое редко бывает в Свердловской области.