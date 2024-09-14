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Posted 14 сентября, 07:59

Published 14 сентября, 07:59

Modified 14 сентября, 08:01

Updated 14 сентября, 08:01

Свердловскую область накрыли магнитные бури

Магнитные бури накрыли Нижний Тагил

14 сентября 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney

Свердловскую область накрыли магнитные бури

14 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле геомагнитная активность достигла шести баллов по девятибалльной шкале. В ближайшие два дня магнитные бури продолжатся.

В воскресенье, 15 сентября, по заверению синоптиков Гисметео, в Нижнем Тагиле магнитные бури достигнут четырех баллов. А в понедельник, 16 сентября, — пяти баллов. Затем геомагнитная активность солнца снизится до двух-трех баллов, что считается лишь небольшими возмущениями.

Фото: Гисметео.

В дальнейшем магнитные бури, предположительно, настигнут Свердловскую область в конце сентября, 26 и 27 числа.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ..

Ночью 13 сентября 2024 года жители региона наблюдали северное сияние, которое редко бывает в Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Прогноз#Синоптики#Природа#Екатеринбург#Магнитные бури
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