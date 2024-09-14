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Posted 14 сентября, 10:00

Published 14 сентября, 10:00

Modified 14 сентября, 10:02

Updated 14 сентября, 10:02

В саду под Нижним Тагилом в сгоревшем доме обнаружен труп бездомного

Мужчина сгорел в садовом доме под Нижним Тагилом

14 сентября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney

В саду под Нижним Тагилом в сгоревшем доме обнаружен труп бездомного

При разборе конструкций сгоревшего дачного дома под Нижним Тагилом пожарные обнаружили тело бездомного мужчины.

Возгорание произошло в саду №1 на Монзино, останки опознать не смогли. По словам очевидцев, мужчину без определенного места жительства и без документов привели в дом хозяева участка. Он должен был ухаживать за территорией. Так как денег у него не было, то кормить его приходилось соседям, пишет ИА «Все Новости».

Ранее в Нижнем Тагиле супруг из ревности сжег дом, где проживал вместе с женой и детьми. По словам женщины, он часто выпивал и устраивал скандалы.

Дом в Нижнем Тагиле сгорел из-за неисправной электропроводки
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