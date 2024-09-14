Мужчина сгорел в садовом доме под Нижним Тагилом

Возгорание произошло в саду №1 на Монзино, останки опознать не смогли. По словам очевидцев, мужчину без определенного места жительства и без документов привели в дом хозяева участка. Он должен был ухаживать за территорией. Так как денег у него не было, то кормить его приходилось соседям, пишет ИА «Все Новости».