Мужчина сгорел в садовом доме под Нижним Тагилом

Posted 14 сентября, 10:00
Published 14 сентября, 10:00
Modified 14 сентября, 10:02
Updated 14 сентября, 10:02
Возгорание произошло в саду №1 на Монзино, останки опознать не смогли. По словам очевидцев, мужчину без определенного места жительства и без документов привели в дом хозяева участка. Он должен был ухаживать за территорией. Так как денег у него не было, то кормить его приходилось соседям, пишет ИА «Все Новости».
Ранее в Нижнем Тагиле супруг из ревности сжег дом, где проживал вместе с женой и детьми. По словам женщины, он часто выпивал и устраивал скандалы.