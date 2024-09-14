Почетным гражданам Екатеринбурга собираются увеличить выплаты

Posted 14 сентября, 07:28
Published 14 сентября, 07:28
Modified 14 сентября, 07:30
Updated 14 сентября, 07:30
Сейчас данные граждане получают каждый месяц двукратный размер прожиточного минимума. После внесения изменения в постановление, выплата будет увеличена до трехкратной суммы, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
На сегодняшний день в столице Урала проживает 101 почетный гражданин. Это люди, которые внесли особый вклад в развитие искусства, медицины, образования, а также ветераны ВОВ.
В августе 2024 года в Нижнем Тагиле прошло торжественное собрание, на котором мэр Владислав Пинаев наградил выдающихся жителей города. Завершило мероприятие выступление популярных артистов.