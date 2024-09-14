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Posted 14 сентября, 07:28

Published 14 сентября, 07:28

Modified 14 сентября, 07:30

Updated 14 сентября, 07:30

В Екатеринбурге намерены повысить выплаты почетным гражданам города

Почетным гражданам Екатеринбурга собираются увеличить выплаты

14 сентября 2024, 07:28
Фото: 1MI

В Екатеринбурге намерены повысить выплаты почетным гражданам города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил увеличить ежемесячные выплаты почетным гражданам города.

Сейчас данные граждане получают каждый месяц двукратный размер прожиточного минимума. После внесения изменения в постановление, выплата будет увеличена до трехкратной суммы, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На сегодняшний день в столице Урала проживает 101 почетный гражданин. Это люди, которые внесли особый вклад в развитие искусства, медицины, образования, а также ветераны ВОВ.

В августе 2024 года в Нижнем Тагиле прошло торжественное собрание, на котором мэр Владислав Пинаев наградил выдающихся жителей города. Завершило мероприятие выступление популярных артистов.

Новым почетным гражданином Нижнего Тагила может стать Борис Соколов
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