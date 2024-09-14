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Posted 14 сентября, 06:39

Published 14 сентября, 06:39

Modified 14 сентября, 06:41

Updated 14 сентября, 06:41

В Екатеринбурге полицейские оцепили черный Mercedes

Силовики в Екатеринбурге захватили и разбили тонированный Mercedes

14 сентября 2024, 06:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге полицейские оцепили черный Mercedes

Спецоперацию на улице Щербакова в Екатеринбурге провели сотрудники силовых структур. Они оцепили черный тонированный Mercedes.

По словам очевидцев, дорога была перекрыта около четырех часов. Изначально сообщалось о стрельбе, но, как выяснилось позже, мужчины в камуфляже разбивали стекла иномарки подручными средствами.

Затем силовики вытащили человека из машины на землю и скрутили его. Издание Е1 выяснило, что автомобиль принадлежит ИП. Ее мать рассказала, что за рулем, скорее всего, находился муж дочери.

Ранее в Кольцово в Екатеринбурге силовики провели рейд по мигрантам, которые нарушают законодательство РФ.

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