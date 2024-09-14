Силовики в Екатеринбурге захватили и разбили тонированный Mercedes

Posted 14 сентября, 06:39
Published 14 сентября, 06:39
Modified 14 сентября, 06:41
Updated 14 сентября, 06:41
По словам очевидцев, дорога была перекрыта около четырех часов. Изначально сообщалось о стрельбе, но, как выяснилось позже, мужчины в камуфляже разбивали стекла иномарки подручными средствами.
Затем силовики вытащили человека из машины на землю и скрутили его. Издание Е1 выяснило, что автомобиль принадлежит ИП. Ее мать рассказала, что за рулем, скорее всего, находился муж дочери.
Ранее в Кольцово в Екатеринбурге силовики провели рейд по мигрантам, которые нарушают законодательство РФ.