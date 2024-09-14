Специалист: большая доля атак совершается для получения доступа к «Госуслугам»

«Для этого в разделе „Безопасность“ личного кабинета нужно перейти на вкладку „Действия в системе“, где можно увидеть, были ли какие-то изменения в учётке и когда она была использована. После этого следует написать заявление в полицию с указанием известных деталей о взломе. Если были скомпрометированы паспортные данные, после обращения в полицию рекомендуется обратиться и в паспортный стол с заявлением о замене документа», — посоветовал специалист.