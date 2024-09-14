Специалист: большая доля атак совершается для получения доступа к «Госуслугам»

Posted 14 сентября, 05:54
Published 14 сентября, 05:54
Modified 14 сентября, 05:56
Updated 14 сентября, 05:56
Это станет основанием для оспаривания незаконных сделок, которые могут совершить мошенники, рассказал RT заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
«В последнее время большая доля атак на физлиц совершается с целью получения доступа к аккаунтам на „Госуслугах“. Для этого мошенники используют различные сценарии. Например, звонят по телефону или через мессенджеры и предлагают пройти флюорографию, записавшись через „Госуслуги“. Но для этого нужно якобы подтвердить запись, прочитав вслух смс. Цель у действий всегда одна — заставить пользователя озвучить сообщение, подтверждающее смену пароля или вход в систему», — объяснил эксперт.
Он предупредил, что в результате злоумышленники могут взять заём в микрофинансовой организации от имени человека, а также совершить ряд других действий, например продать автомобиль или купить сим-карту для дальнейшего мошенничества.
«Если ваш аккаунт или аккаунт родственника оказались взломаны, прежде всего нужно как можно быстрее восстановить доступ к учётной записи», — сказал Пермяков.
Для этого, по его словам, в приложении нужно зайти во вкладку «Зарегистрироваться» и воспользоваться опцией «Восстановить доступ».
Далее в специальной форме ввести свои паспортные и контактные данные и дать ответ на контрольный вопрос, объяснил собеседник RT.
«Если не получается восстановить доступ самостоятельно, стоит обратиться в МФЦ или ЗАГС. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. Сотрудник центра проверит документы, введёт необходимые данные в систему и отправит новые данные для авторизации», — отметил Пермяков.
После этого нужно проверить, где использовалась учётная запись, добавил эксперт.
«Для этого в разделе „Безопасность“ личного кабинета нужно перейти на вкладку „Действия в системе“, где можно увидеть, были ли какие-то изменения в учётке и когда она была использована. После этого следует написать заявление в полицию с указанием известных деталей о взломе. Если были скомпрометированы паспортные данные, после обращения в полицию рекомендуется обратиться и в паспортный стол с заявлением о замене документа», — посоветовал специалист.
Также, по словам Пермякова, стоит связаться со службой поддержки «Госуслуг» и сообщить им о нарушении и любых несанкционированных изменениях.