Свердловский охотник, застреливший друга, избежал реального срока

Posted 14 сентября, 10:42
Published 14 сентября, 10:42
Modified 14 сентября, 10:44
Updated 14 сентября, 10:44
29 октября пятеро мужчин отправились на охоту за зайцами. В нарушение правил безопасности, на них не было сигнальных жилетов. В результате один из охотников случайно застрелил Дмитрия Рыбина. Раненого создателя клуба для боксеров отвезли в больницу и прооперировали, но спасти его не удалось.
Ранее сообщалось, что по решению суда рыбак, который случайно застрелил геолога на реке Лобва, должен выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации.