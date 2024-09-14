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Posted 14 сентября, 10:42

Published 14 сентября, 10:42

Modified 14 сентября, 10:44

Updated 14 сентября, 10:44

Первоуральске охотник получил условный срок за убийство друга

Свердловский охотник, застреливший друга, избежал реального срока

14 сентября 2024, 10:42
Фото: 1MI

Первоуральске охотник получил условный срок за убийство друга

Мужчина из Первоуральска, который случайно застрелил на охоте друга осенью 2023 года, получил 1,5 года ограничения свободы.

29 октября пятеро мужчин отправились на охоту за зайцами. В нарушение правил безопасности, на них не было сигнальных жилетов. В результате один из охотников случайно застрелил Дмитрия Рыбина. Раненого создателя клуба для боксеров отвезли в больницу и прооперировали, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что по решению суда рыбак, который случайно застрелил геолога на реке Лобва, должен выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации.

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