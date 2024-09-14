Свердловский охотник, застреливший друга, избежал реального срока

29 октября пятеро мужчин отправились на охоту за зайцами. В нарушение правил безопасности, на них не было сигнальных жилетов. В результате один из охотников случайно застрелил Дмитрия Рыбина. Раненого создателя клуба для боксеров отвезли в больницу и прооперировали, но спасти его не удалось.