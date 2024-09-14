Тепловые магистрали в Кургане к зиме готовы на 85%

«Еще продолжаются гидравлические испытания и ремонт основной тепловой магистрали „Север-2“. Она разделена для гидравлических испытаний на пять участков. Участок от ТЭЦ до улицы Правды выдержал проверку повышенным давлением со второго раза, было устранено два дефекта. Участок по улице Правды пройдет гидравлические испытания сразу после окончания капитального ремонта. Участки, которые проходят по Северному поселку до ТЦ „Кировский“ и по проспекту Машиностроителей подвергались испытаниям одиннадцать раз, было устранено 12 дефектов. Следующие испытания, от которых зависит запуск горячего водоснабжения в Северном поселке будут проведены 13 сентября», — прокомментировал директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгений Филимонов.