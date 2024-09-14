Тепловые магистрали в Кургане к зиме готовы на 85%

Posted 14 сентября, 17:09
Published 14 сентября, 17:09
Modified 15 сентября, 10:10
Updated 15 сентября, 10:10
Считается, что на 100% готовы к зиме тепломагистрали «Север-1» и «Голиковская». На тепломагистрали «Юг» заканчиваются запланированные работы по капитальному ремонту труб, пишет uralpolit.ru.
Ждем окончания работ к отопительному сезону и публикуем комментарий директора КГК
«Еще продолжаются гидравлические испытания и ремонт основной тепловой магистрали „Север-2“. Она разделена для гидравлических испытаний на пять участков. Участок от ТЭЦ до улицы Правды выдержал проверку повышенным давлением со второго раза, было устранено два дефекта. Участок по улице Правды пройдет гидравлические испытания сразу после окончания капитального ремонта. Участки, которые проходят по Северному поселку до ТЦ „Кировский“ и по проспекту Машиностроителей подвергались испытаниям одиннадцать раз, было устранено 12 дефектов. Следующие испытания, от которых зависит запуск горячего водоснабжения в Северном поселке будут проведены 13 сентября», — прокомментировал директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгений Филимонов.
УралПолитRu сообщает, что такие масштабные обновления тепломагистралей жизненно необходимы нашему городу, потому что срок их службы уже давно превысил все нормативные значения.