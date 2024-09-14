В Челябинской области провели контроль более 7,2 тысяч тонн импортной продукции

С 1 по 10 сентября этого года был проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении 427 партий в количестве 7,25 тысяч тонн и 884 тысяч штук импортной растительной продукции, которая поступала на территорию региона.