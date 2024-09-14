В Челябинской области провели контроль более 7,2 тысяч тонн импортной продукции

Posted 14 сентября, 10:08
Published 14 сентября, 10:08
Modified 15 сентября, 10:09
Updated 15 сентября, 10:09
Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
За этот период в Челябинскую область из Узбекистана были ввезены груши, яблоки, виноград, инжир, лимоны, сливы, перец, айва, хурма, из Китая — мандарины, цветы, помело, орех макадамия и плоды граната, из Грузии — лавровый лист, пишет uralpolit.ru.
«Кроме того, при ввозе из стран Таможенного союза — Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана проконтролирована 341 партия подконтрольных грузов объемом 5,6 тысяч тонн плодоовощной продукции и 683 тысяч срезов цветов», — рассказали в Россельхознадзоре.
УралПолитRu отмечает, что также было установлены и нарушения при проведении контроля в отношении ввозимой импортной продукции. Ранее мы писали, что в Челябинскую область из-за несоответствующих условий перевозки не пустили 18 тонн продукции из Казахстана.