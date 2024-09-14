В Екатеринбурге скончался известный в России пианист

Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала воспоминания участников КВН из Нижнего Тагила о ведущем программы Александре Маслякове, который умер 8 сентября 2024 года. Все высказываются о нем как о человеке, который повлиял на их дальнейшую судьбу и имевшим большой авторитет. Некоторые собеседники считают смерть Александра Маслякова утратой для культурного сообщества.