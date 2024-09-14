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Posted 14 сентября, 05:52

Published 14 сентября, 05:52

Modified 14 сентября, 05:54

Updated 14 сентября, 05:54

В Екатеринбурге скончался известный в России пианист

В Екатеринбурге скончался известный в России пианист

14 сентября 2024, 05:52
Фото: 1MI
Сергей Белоглазов, известный пианист в Российской Федерации, ушел из жизни в Екатеринбурге. Ему было 77 лет.

Свердловчанин много лет работал в Уральской консерватории им. Мусоргского, был профессором и имел звание заслуженного деятеля искусств РФ, сообщил в Telegram-канале Николай Подосокорский.

По его словам, погибший был гражданским активистом. А в 2010 году его избили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала воспоминания участников КВН из Нижнего Тагила о ведущем программы Александре Маслякове, который умер 8 сентября 2024 года. Все высказываются о нем как о человеке, который повлиял на их дальнейшую судьбу и имевшим большой авторитет. Некоторые собеседники считают смерть Александра Маслякова утратой для культурного сообщества.

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