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Posted 14 сентября, 09:33

Published 14 сентября, 09:33

Modified 14 сентября, 09:37

Updated 14 сентября, 09:37

Власти Нижнего Тагила найдут подрядчика для сноса взорвавшегося дома

В Нижнем Тагиле в скором времени снесут взорвавшийся дом

14 сентября 2024, 09:33
Фото: tagilcity.ru

Власти Нижнего Тагила найдут подрядчика для сноса взорвавшегося дома

Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Администрация Нижнего Тагила, как и сообщалось ранее, собирается снести дом на улице Сибирской, 81.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, постановление о демонтаже оставшихся подъездов многоэтажки подписал 13 сентября 2024 года мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Теперь СЗГХ объявит закупку на проведение работ и утилизацию оставшегося мусора.

Здание на улице Сибирской в Нижнем Тагиле взорвалось 1 августа 2024 года предположительно из-за скопившегося газа. В результате погибли 11 человек, в том числе шестеро детей. После обследования оставшегося здания оно было признано непригодным для проживания.

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