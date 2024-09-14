В Нижнем Тагиле в скором времени снесут взорвавшийся дом

Здание на улице Сибирской в Нижнем Тагиле взорвалось 1 августа 2024 года предположительно из-за скопившегося газа. В результате погибли 11 человек, в том числе шестеро детей. После обследования оставшегося здания оно было признано непригодным для проживания.