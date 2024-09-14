В Нижнем Тагиле в скором времени снесут взорвавшийся дом

Posted 14 сентября, 09:33
Published 14 сентября, 09:33
Modified 14 сентября, 09:37
Updated 14 сентября, 09:37
Как выяснила редакция TagilCity.ru, постановление о демонтаже оставшихся подъездов многоэтажки подписал 13 сентября 2024 года мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Теперь СЗГХ объявит закупку на проведение работ и утилизацию оставшегося мусора.
Здание на улице Сибирской в Нижнем Тагиле взорвалось 1 августа 2024 года предположительно из-за скопившегося газа. В результате погибли 11 человек, в том числе шестеро детей. После обследования оставшегося здания оно было признано непригодным для проживания.