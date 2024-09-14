Заморозки ударят по Свердловской области

Posted 14 сентября, 06:21
Published 14 сентября, 06:21
Modified 14 сентября, 06:23
Updated 14 сентября, 06:23
Причиной этого стал антициклон, который движется по Уралу. Уже 16 сентября, в понедельник, он достигнет юго-востока Свердловской области.
В связи с этим, дневные температуры снизятся до +17 градусов, а в низинах региона ожидаются заморозки до -2 градусов.
Однако в Нижнем Тагиле, судя по прогнозу метеорологов Гисметео, температура воздуха на предстоящей неделе, с 16 по 22 сентября 2024 года, не будет опускаться ниже нуля градусов.
Ранее синоптики сообщали, что осень в Свердловской области будет достаточно холодной. Это может повлиять на урожай садоводов и огородников. Именно поэтому им рекомендовали позаботиться о сборе своевременно.