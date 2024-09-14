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Posted 14 сентября, 06:21

Published 14 сентября, 06:21

Modified 14 сентября, 06:23

Updated 14 сентября, 06:23

На Свердловскую область обрушатся заморозки

Заморозки ударят по Свердловской области

14 сентября 2024, 06:21
Фото: 1MI

На Свердловскую область обрушатся заморозки

С 16 сентября 2024 года, по уверению синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области температура воздуха местами начнет опускаться ниже нуля градусов.

Причиной этого стал антициклон, который движется по Уралу. Уже 16 сентября, в понедельник, он достигнет юго-востока Свердловской области.

В связи с этим, дневные температуры снизятся до +17 градусов, а в низинах региона ожидаются заморозки до -2 градусов.

Однако в Нижнем Тагиле, судя по прогнозу метеорологов Гисметео, температура воздуха на предстоящей неделе, с 16 по 22 сентября 2024 года, не будет опускаться ниже нуля градусов.

Ранее синоптики сообщали, что осень в Свердловской области будет достаточно холодной. Это может повлиять на урожай садоводов и огородников. Именно поэтому им рекомендовали позаботиться о сборе своевременно.

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