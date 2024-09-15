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Posted 15 сентября, 11:23

Published 15 сентября, 11:23

Modified 15 сентября, 11:25

Updated 15 сентября, 11:25

Автомобили во дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле украсили красными шариками

Автомобили во дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле украсили красными шариками

15 сентября 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
В Дзержинском районе Нижнего Тагила автомобили в жилом дворе украсили шариками красного цвета.

Местные жители обратили внимание на украшения утром 15 сентября 2024 года, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

При этом горожане не знают, кто и по какой причине решил украсить транспортные средства. Некоторые пользователи соцсети предположили в комментариях, что это может быть рекламная акция.

Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

По словам тагильчан, такие шарики также появились на улицах Басова, Юности, на Комсомольской проходной УВЗ.

Напомним, утром 12 сентября 2024 года жители Нижнего Тагила обратили внимание на густой туман, опустившийся на город и ухудшивший видимость. Также в воздухе ощущался запах гари.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Двор#Украшение#Екатеринбург#Автомобили#Горожане#Местные жители
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