Автомобили во дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле украсили красными шариками

Posted 15 сентября, 11:23
Published 15 сентября, 11:23
Modified 15 сентября, 11:25
Updated 15 сентября, 11:25
Местные жители обратили внимание на украшения утром 15 сентября 2024 года, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
При этом горожане не знают, кто и по какой причине решил украсить транспортные средства. Некоторые пользователи соцсети предположили в комментариях, что это может быть рекламная акция.
По словам тагильчан, такие шарики также появились на улицах Басова, Юности, на Комсомольской проходной УВЗ.
Напомним, утром 12 сентября 2024 года жители Нижнего Тагила обратили внимание на густой туман, опустившийся на город и ухудшивший видимость. Также в воздухе ощущался запах гари.