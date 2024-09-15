Дети в Екатеринбурге нашли два человеческих скелета

Posted 15 сентября, 10:41
Published 15 сентября, 10:41
Modified 15 сентября, 10:43
Updated 15 сентября, 10:43
Один скелет был обнаружен на улице Зои Космодемьянской, а другой — на улице Академика Губкина. По словам одного из очевидцев, тела могут быть криминальными. У одного из них нижняя конечность находилась в петле из провода, пишет Е1.
Дети сообщили о находках родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Установить личности умерших на данный момент не удалось. Сотрудники СК проводят проверку. Тела отправлены на экспертизу.
Напомним, в Екатеринбурге найден мертвым 25-летний молодой человек у себя дома. Есть ли криминал в его смерти — неизвестно.