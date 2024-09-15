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Posted 15 сентября, 10:41

Published 15 сентября, 10:41

Modified 15 сентября, 10:43

Updated 15 сентября, 10:43

Дети в Екатеринбурге нашли два человеческих скелета

Дети в Екатеринбурге нашли два человеческих скелета

15 сентября 2024, 10:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге дети заметили в кустах два человеческих трупа. Инциденты произошли в Чкаловском районе 13 и 14 сентября 2024 года.

Один скелет был обнаружен на улице Зои Космодемьянской, а другой — на улице Академика Губкина. По словам одного из очевидцев, тела могут быть криминальными. У одного из них нижняя конечность находилась в петле из провода, пишет Е1.

Дети сообщили о находках родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Установить личности умерших на данный момент не удалось. Сотрудники СК проводят проверку. Тела отправлены на экспертизу.

Напомним, в Екатеринбурге найден мертвым 25-летний молодой человек у себя дома. Есть ли криминал в его смерти — неизвестно.

Тело подростка найдено в Екатеринбурге на стройплощадке
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