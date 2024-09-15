Девушка в Екатеринбурге упала в люк у центрального парка

Posted 15 сентября, 07:56
Published 15 сентября, 07:56
Modified 15 сентября, 07:58
Updated 15 сентября, 07:58
По словам очевидцев, екатеринбурженка выходила из своей иномарки Toyota и рухнула в колодец, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Девушку вытащили наверх прохожие. Люк закрыли знаком, который лежал неподалеку. Известно, что серьезных травм горожанка не получила.
Напомним, 4 сентября 2024 года в Екатеринбурге на станции «Уральская» в метрополитене на рельсы упал человек. Обстоятельства происшествия в данный момент неизвестны.