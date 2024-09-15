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Posted 15 сентября, 07:56

Published 15 сентября, 07:56

Modified 15 сентября, 07:58

Updated 15 сентября, 07:58

Девушка в Екатеринбурге упала в люк у центрального парка

Девушка в Екатеринбурге упала в люк у центрального парка

15 сентября 2024, 07:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге девушка упала в люк, который находится около ЦПКиО Маяковского.

По словам очевидцев, екатеринбурженка выходила из своей иномарки Toyota и рухнула в колодец, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Девушку вытащили наверх прохожие. Люк закрыли знаком, который лежал неподалеку. Известно, что серьезных травм горожанка не получила.

Напомним, 4 сентября 2024 года в Екатеринбурге на станции «Уральская» в метрополитене на рельсы упал человек. Обстоятельства происшествия в данный момент неизвестны.

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