Дом под снос, отключение горячей воды в Тагиле, сброс стоков и возвращение пленных

Нижний Тагил накрыла магнитная буря. Разыгрался нешуточный геошторм, который достигал шести баллов. И это еще не конец: бури продолжатся и в ближайшие два дня. Однако они будут более слабыми и уже не будут причинять столько дискомфорта жителям планеты.