Дом под снос, отключение горячей воды в Тагиле, сброс стоков и возвращение пленных

Posted 15 сентября, 15:25
Published 15 сентября, 15:25
Modified 15 сентября, 15:27
Updated 15 сентября, 15:27
Мэр Нижнего Тагила в пятницу, 13 сентября, подписал постановление о сносе дома №81 на улице Сибирской. После взрыва бытового газа уцелели несколько подъездов, однако обследование экспертной комиссии показало, что для проживания они не пригодны.
Дзержинский район Нижнего Тагила остался без горячей воды из-за аварии на улице Патона. Теплоэнергетики обнаружили утечку на трассе Ду-200. Коммунальные службы обещают восстановить подачу воды сразу же после устранения последствий аварии.
В Верхней Салде одной из местных предприятий сбрасывает в реку сточные воды, показала проверка Росприроднадзора. Также сотрудники ведомства нашли нарушения в документах, связанных с экологическими отчетами. Предприятию дано предписание в кратчайшие сроки устранить нарушения.
В результате последнего обмена военнопленными между Россией и Украиной домой в Свердловскую область вернулись четверо военнослужащих. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова добавила, что в плену также пока остается местный житель, который отправился в Курскую область, чтобы вывезти свою мать в безопасное место.
Нижний Тагил накрыла магнитная буря. Разыгрался нешуточный геошторм, который достигал шести баллов. И это еще не конец: бури продолжатся и в ближайшие два дня. Однако они будут более слабыми и уже не будут причинять столько дискомфорта жителям планеты.