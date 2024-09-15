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Posted 15 сентября, 15:25

Published 15 сентября, 15:25

Modified 15 сентября, 15:27

Updated 15 сентября, 15:27

Дом под снос, отключение горячей воды в Тагиле, сброс стоков и возвращение пленных

Дом под снос, отключение горячей воды в Тагиле, сброс стоков и возвращение пленных

15 сентября 2024, 15:25
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле в скором времени снесут рухнувший в результате взрыва газа дом. В городе отключили горячую воду из-за аварии. Предприятие в Верхней Салде сбрасывает стоки прямо в воду. Четверо бойцов вернулись домой из украинского плена. Тагил накрыли магнитные бури. Итоги за минувшие выходные.

Мэр Нижнего Тагила в пятницу, 13 сентября, подписал постановление о сносе дома №81 на улице Сибирской. После взрыва бытового газа уцелели несколько подъездов, однако обследование экспертной комиссии показало, что для проживания они не пригодны.

В Нижнем Тагиле в скором времени снесут взорвавшийся дом
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Дзержинский район Нижнего Тагила остался без горячей воды из-за аварии на улице Патона. Теплоэнергетики обнаружили утечку на трассе Ду-200. Коммунальные службы обещают восстановить подачу воды сразу же после устранения последствий аварии.

Горячую воду отключили на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за аварии
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В Верхней Салде одной из местных предприятий сбрасывает в реку сточные воды, показала проверка Росприроднадзора. Также сотрудники ведомства нашли нарушения в документах, связанных с экологическими отчетами. Предприятию дано предписание в кратчайшие сроки устранить нарушения.

Предприятие в Верхней Салде сбрасывает стоки в воду
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В результате последнего обмена военнопленными между Россией и Украиной домой в Свердловскую область вернулись четверо военнослужащих. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова добавила, что в плену также пока остается местный житель, который отправился в Курскую область, чтобы вывезти свою мать в безопасное место.

Четверо военных вернулись в Свердловскую область из плена
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Нижний Тагил накрыла магнитная буря. Разыгрался нешуточный геошторм, который достигал шести баллов. И это еще не конец: бури продолжатся и в ближайшие два дня. Однако они будут более слабыми и уже не будут причинять столько дискомфорта жителям планеты.

Магнитные бури накрыли Нижний Тагил
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