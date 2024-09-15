Горячую воду отключили на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за аварии

Posted 15 сентября, 06:04
Published 15 сентября, 06:04
Modified 15 сентября, 06:25
Updated 15 сентября, 06:25
Данное прекращение водоснабжения связано с утечкой на т/трассе Ду-200, рассказали в нижнетагильском МУП «Горэнерго».
Вода перестала идти в 20:30. Также горячую воду отключили в нескольких домах на улице Энтузиастов утром 15 сентября. Подача возобновится после завершения аварийных работ на объекте.
Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле на нескольких десятках улиц Дзержинского района отключили горячую воду из-за ремонтных работ, проводившихся на сетях. Мэр города сообщил, что работы закончатся ближе к дате, в которую начнется отопительный сезон.