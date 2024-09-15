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Posted 15 сентября, 06:04

Published 15 сентября, 06:04

Modified 15 сентября, 06:25

Updated 15 сентября, 06:25

Горячую воду отключили на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за аварии

Горячую воду отключили на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за аварии

15 сентября 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле отключили горячую воду в Дзержинском районе из-за коммунальной аварии. ГВС временно перекрыли в жилом здании на улице Патона вечером 14 сентября 2024 года.

Данное прекращение водоснабжения связано с утечкой на т/трассе Ду-200, рассказали в нижнетагильском МУП «Горэнерго».

Вода перестала идти в 20:30. Также горячую воду отключили в нескольких домах на улице Энтузиастов утром 15 сентября. Подача возобновится после завершения аварийных работ на объекте.

Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле на нескольких десятках улиц Дзержинского района отключили горячую воду из-за ремонтных работ, проводившихся на сетях. Мэр города сообщил, что работы закончатся ближе к дате, в которую начнется отопительный сезон.

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