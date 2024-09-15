Горячую воду отключили на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за аварии

Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле на нескольких десятках улиц Дзержинского района отключили горячую воду из-за ремонтных работ, проводившихся на сетях. Мэр города сообщил, что работы закончатся ближе к дате, в которую начнется отопительный сезон.