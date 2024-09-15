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Posted 15 сентября, 12:55

Published 15 сентября, 12:55

Modified 15 сентября, 12:57

Updated 15 сентября, 12:57

Мигрант в Нижнем Тагиле приставал к детям

Мигрант в Нижнем Тагиле приставал к детям

15 сентября 2024, 12:55
Фото: 1MI
Сюжет
Мигранты
В Нижнем Тагиле мигрант приставал к девочкам. Происшествие случилось на Лебяжинской улице 13 сентября 2024 года.

12-летняя девочка вышла из дома. Ее схватил неизвестный мужчина и потащил за собой. При этом он пытался ее поцеловать. В какой-то момент она смогла вырваться и убежала, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

После этого мигрант схватил другую девочку, однако она смогла убежать в пункт выдачи Ozon. Мужчина забежал следом, но его выгнала сотрудница. Мамы школьниц написали заявление в полицию. В ведомстве начали проверку.

Напомним, в Екатеринбурге мигрант приставал к школьницам на остановке.

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