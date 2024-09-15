Мигрант в Нижнем Тагиле приставал к детям

Posted 15 сентября, 12:55
Published 15 сентября, 12:55
Modified 15 сентября, 12:57
Updated 15 сентября, 12:57
12-летняя девочка вышла из дома. Ее схватил неизвестный мужчина и потащил за собой. При этом он пытался ее поцеловать. В какой-то момент она смогла вырваться и убежала, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
После этого мигрант схватил другую девочку, однако она смогла убежать в пункт выдачи Ozon. Мужчина забежал следом, но его выгнала сотрудница. Мамы школьниц написали заявление в полицию. В ведомстве начали проверку.
Напомним, в Екатеринбурге мигрант приставал к школьницам на остановке.