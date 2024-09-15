Поезда задерживались в Екатеринбурге из-за технических неполадок

Posted 15 сентября, 05:45
Published 15 сентября, 05:45
Modified 15 сентября, 05:47
Updated 15 сентября, 05:47
Задержка поездов была от 30 минут. Известно, что сбой в расписании был в связи с техническими проблемами, рассказали в пресс-службе СвЖД.
В ведомстве также принесли извинения пассажирами за неудобства и сообщили, что принимают меры, чтобы восстановить график движения железнодорожного транспорта.
Транспорт, ехавший из Каменска-Уральского в Дружинино, задержался на несколько минут. Поезда «Симферополь — Омск» и «Казань — Новый Уренгой» отправились, опоздав почти на час.
Напомним, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был задержан вылет нескольких авиарейсов из-за туманной погоды.