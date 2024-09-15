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Posted 15 сентября, 05:45

Published 15 сентября, 05:45

Modified 15 сентября, 05:47

Updated 15 сентября, 05:47

Поезда задерживались в Екатеринбурге из-за технических неполадок

Поезда задерживались в Екатеринбурге из-за технических неполадок

15 сентября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге пассажирские и пригородные поезда задерживались 14 сентября 2024 года.

Задержка поездов была от 30 минут. Известно, что сбой в расписании был в связи с техническими проблемами, рассказали в пресс-службе СвЖД.

В ведомстве также принесли извинения пассажирами за неудобства и сообщили, что принимают меры, чтобы восстановить график движения железнодорожного транспорта.

Транспорт, ехавший из Каменска-Уральского в Дружинино, задержался на несколько минут. Поезда «Симферополь — Омск» и «Казань — Новый Уренгой» отправились, опоздав почти на час.

Напомним, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был задержан вылет нескольких авиарейсов из-за туманной погоды.

Рейсы из Екатеринбурга в Египет и Казахстан задержали более, чем на 10 часов
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Пассажиры#Пассажирский поезд#Задержка#Пригородный поезд#Екатеринбург#Задержка рейсов#Технические неполадки
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