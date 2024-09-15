Предприятие в Верхней Салде сбрасывает стоки в воду

Posted 15 сентября, 12:07
Published 15 сентября, 12:07
Modified 15 сентября, 12:09
Updated 15 сентября, 12:09
Во время проверки, которую организовал Росприроднадзор, было выявлено, что предприятие превышало установленные нормы по сбрасыванию вредных веществ в сточные воды, рассказали в пресс-службе ведомства.
Также представители завода указывали неверные сведения в инвентаризации источников выбросов. В связи с этим предприятию выдали предписание о том, что необходимо устранить вышеуказанные нарушения.
Напомним, 9 сентября 2024 года в администрацию Екатеринбурга нагрянули сотрудники прокуратуры с проверкой.