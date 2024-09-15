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Posted 15 сентября, 12:07

Published 15 сентября, 12:07

Modified 15 сентября, 12:09

Updated 15 сентября, 12:09

Предприятие в Верхней Салде сбрасывает стоки в воду

Предприятие в Верхней Салде сбрасывает стоки в воду

15 сентября 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
В Верхней Салде во время проверки местного предприятия был выявлен ряд нарушений по сбросу загрязняющих веществ.

Во время проверки, которую организовал Росприроднадзор, было выявлено, что предприятие превышало установленные нормы по сбрасыванию вредных веществ в сточные воды, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также представители завода указывали неверные сведения в инвентаризации источников выбросов. В связи с этим предприятию выдали предписание о том, что необходимо устранить вышеуказанные нарушения.

Напомним, 9 сентября 2024 года в администрацию Екатеринбурга нагрянули сотрудники прокуратуры с проверкой.

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#Елизавета Зиборова#Экология#Проверка#Предприятие#Нарушения#Вредные вещества#Предписание#Росприроднадзор#Екатеринбург#Верхняя Салда
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