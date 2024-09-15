Школу в Екатеринбурге отправили на карантин из-за пневмонии

Posted 15 сентября, 05:21
Published 15 сентября, 05:21
Modified 15 сентября, 05:23
Updated 15 сентября, 05:23
Пневмонией заболели школьники из 12 классов. По всем случаям заражения в учреждении провели дезинфекцию, также было использовано кварцевание, рассказали «КП-Екатеринбург» в городском Департаменте образования.
Ученики будут пребывать на удаленной форме на протяжении недели. При этом в других учебных учреждениях района подобных случаев не выявлено, поэтому школьники продолжат учиться очно.
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге до 30 сентября объявлен карантин из-за бешенства, которое было найдено у мертвой лисы.