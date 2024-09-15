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Posted 15 сентября, 05:21

Published 15 сентября, 05:21

Modified 15 сентября, 05:23

Updated 15 сентября, 05:23

Школу в Екатеринбурге отправили на карантин из-за пневмонии

Школу в Екатеринбурге отправили на карантин из-за пневмонии

15 сентября 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге школу №16, расположенную в Академическом районе, решили отправить на карантин из-за выявленных заболеваний пневмонией. Дети продолжать учиться в онлайн-формате.

Пневмонией заболели школьники из 12 классов. По всем случаям заражения в учреждении провели дезинфекцию, также было использовано кварцевание, рассказали «КП-Екатеринбург» в городском Департаменте образования.

Ученики будут пребывать на удаленной форме на протяжении недели. При этом в других учебных учреждениях района подобных случаев не выявлено, поэтому школьники продолжат учиться очно.

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге до 30 сентября объявлен карантин из-за бешенства, которое было найдено у мертвой лисы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Здоровье#Школьники#Школа#Заболевание#Пневмония#Карантин#Екатеринбург
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