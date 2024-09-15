Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 15 сентября, 09:05
Published 15 сентября, 09:05
Modified 15 сентября, 09:07
Updated 15 сентября, 09:07
В аварию попали три легковые машины. По словам очевидцев, к месту инцидента приехали сотрудники скорой помощи, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Известно, что пострадавших в происшествии нет, рассказали Ура.ру в автоинспекции Екатеринбурга.
Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе столкнулись мотоцикл и машина. Водитель иномарки не пропустил мототранспорт. Байкер получил ушиб поясницы, но от госпитализации отказался.