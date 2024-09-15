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Posted 15 сентября, 09:05

Published 15 сентября, 09:05

Modified 15 сентября, 09:07

Updated 15 сентября, 09:07

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

15 сентября 2024, 09:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге несколько автомобилей попали в аварию на перекрестке Краснолесья — Вильгельма де Геннина. Массовое ДТП произошло 14 сентября 2024 года.

В аварию попали три легковые машины. По словам очевидцев, к месту инцидента приехали сотрудники скорой помощи, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Известно, что пострадавших в происшествии нет, рассказали Ура.ру в автоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе столкнулись мотоцикл и машина. Водитель иномарки не пропустил мототранспорт. Байкер получил ушиб поясницы, но от госпитализации отказался.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Водитель#ЧП#Перекресток#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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