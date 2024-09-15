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Posted 15 сентября, 06:34

Published 15 сентября, 06:34

Modified 15 сентября, 06:36

Updated 15 сентября, 06:36

В Ревде состоялся протест против переноса памятника Ленину

В Ревде состоялся протест против переноса памятника Ленину

15 сентября 2024, 06:34
Фото: Ура.ру
Жители Ревды приняли участие в пикете против переноса памятника Ленину. Мероприятие прошло в сквере Металлургов.

Сначала предполагалось, что в октябре, после завершения работ, памятник вернут обратно, а затем стало известно, что городские власти рассматривают вариант с его переносом в Ленинский сквер.

Участники акции призывали оставить объект на площади Победы после завершения реконструкционных работ и собирали подписи людей, несогласных с переносом памятника из центра города, пишет Ура.ру.

На пикете также присутствовал вице-спикер Заксобрания Александр Ивачев. Он вступил в дискуссию с горожанами, которые поддерживают демонтаж.

Напомним, в Екатеринбурге местные жители выступили против того, чтобы с парка Энгельса был снят охранный статус.

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