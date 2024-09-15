В Ревде состоялся протест против переноса памятника Ленину

Posted 15 сентября, 06:34
Published 15 сентября, 06:34
Modified 15 сентября, 06:36
Updated 15 сентября, 06:36
Сначала предполагалось, что в октябре, после завершения работ, памятник вернут обратно, а затем стало известно, что городские власти рассматривают вариант с его переносом в Ленинский сквер.
Участники акции призывали оставить объект на площади Победы после завершения реконструкционных работ и собирали подписи людей, несогласных с переносом памятника из центра города, пишет Ура.ру.
На пикете также присутствовал вице-спикер Заксобрания Александр Ивачев. Он вступил в дискуссию с горожанами, которые поддерживают демонтаж.
Напомним, в Екатеринбурге местные жители выступили против того, чтобы с парка Энгельса был снят охранный статус.