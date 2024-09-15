Жители дома в Нижних Сергах вступились за фельдшера, который убил соседа

Дебошир набросился сначала на мужчину, бил и душил его. Затем он напал на женщину. В какой-то момент врач схватил ружье и выстрелил ему в ногу. Пуля попала в артерию. Супруги вызвали врачей и полицейских, пытались самостоятельно спасти ему жизнь, но не удалось.