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Posted 15 сентября, 08:46

Published 15 сентября, 08:46

Modified 15 сентября, 08:48

Updated 15 сентября, 08:48

Фельдшер в Нижних Сергах убил пьяного соседа при попытке защитить семью

Жители дома в Нижних Сергах вступились за фельдшера, который убил соседа

15 сентября 2024, 08:46
Фото: 1MI

Фельдшер в Нижних Сергах убил пьяного соседа при попытке защитить семью

Врач скорой помощи в Нижних Сергах убил из ружья пьяного соседа, защищая свою жену.

По словам одного из местных жителей, убитый много пил и держал в страхе соседей по подъезду. В день происшествия он утром вторгся домой к соседям, которые собирались на работу, пишет Е1.

Дебошир набросился сначала на мужчину, бил и душил его. Затем он напал на женщину. В какой-то момент врач схватил ружье и выстрелил ему в ногу. Пуля попала в артерию. Супруги вызвали врачей и полицейских, пытались самостоятельно спасти ему жизнь, но не удалось.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. При этом другие соседи вступились за него, рассказав, что убитый, пивший без перерывов на протяжении нескольких лет, не давал покоя никому в подъезде. Также известно, что у погибшего была судимость за побои.

Напомним, в Асбесте местный житель убил знакомого, который отказывался уходить из его дома.

В Свердловской области мужчина убил собутыльника за отказ уходить из его дома
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