Жители дома в Нижних Сергах вступились за фельдшера, который убил соседа

Posted 15 сентября, 08:46
Published 15 сентября, 08:46
Modified 15 сентября, 08:48
Updated 15 сентября, 08:48
По словам одного из местных жителей, убитый много пил и держал в страхе соседей по подъезду. В день происшествия он утром вторгся домой к соседям, которые собирались на работу, пишет Е1.
Дебошир набросился сначала на мужчину, бил и душил его. Затем он напал на женщину. В какой-то момент врач схватил ружье и выстрелил ему в ногу. Пуля попала в артерию. Супруги вызвали врачей и полицейских, пытались самостоятельно спасти ему жизнь, но не удалось.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело. При этом другие соседи вступились за него, рассказав, что убитый, пивший без перерывов на протяжении нескольких лет, не давал покоя никому в подъезде. Также известно, что у погибшего была судимость за побои.
Напомним, в Асбесте местный житель убил знакомого, который отказывался уходить из его дома.