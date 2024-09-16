А вы уверены в своем огнетушителе? Советы при возгорании авто после случая в Тагиле

Комментируя случай со сгоревшим автомобилем, Александр напомнил о необходимости не только хранить нужный огнетушитель, но и следить за своим автомобилем в целом, чтобы в случае экстренной ситуации обойтись с малыми потерями. Так, например, очень важно содержать двигатель в чистоте, а при первых признаках задымления нужно открыть капот и попытаться добраться огнетушителем до очага пожара.