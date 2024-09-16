А вы уверены в своем огнетушителе? Советы при возгорании авто после случая в Тагиле

Posted 16 сентября, 06:36
Published 16 сентября, 06:36
Modified 16 сентября, 06:38
Updated 16 сентября, 06:38
В Нижнем Тагиле 12 сентября на перекрестке улиц Островского — Газетная загорелся автомобиль, пострадавших нет. До приезда пожарных потушить самостоятельно горящую машину у водителя не получилось. Редакция TagilCity.ru пообщалась с сотрудником МЧС, который рассказал, какие огнетушители лучше всего хранить у себя в машине на непредвиденные случаи.
Комментируя случай со сгоревшим автомобилем, Александр напомнил о необходимости не только хранить нужный огнетушитель, но и следить за своим автомобилем в целом, чтобы в случае экстренной ситуации обойтись с малыми потерями. Так, например, очень важно содержать двигатель в чистоте, а при первых признаках задымления нужно открыть капот и попытаться добраться огнетушителем до очага пожара.
Видел видео с аварии, видно, что огнетушители работали исправно, но тушили неправильно. Надо было в сам очаг подавать, открыть капот. В двигателе очень много горючих жидкостей, если человек за чистотой двигателя не следит, то это проблема. А на видео видно вспышку не только из-под капота, но и из-за бочка. По-любому бензин попал в коллектор, и вспыхнуло сразу, - добавил Александр.
Существует несколько типов огнетушителей: углекислотные, порошковые и воздушно-пенные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Используется для тушения электрических устройств и легковоспламеняющихся жидкостей. Он работает путем выпуска углекислого газа, который охлаждает пламя и препятствует доступу кислорода к огню. Этот тип огнетушителей не рекомендуется использовать для тушения дерева, бумаги или тканей, поскольку углекислый газ может распространить огонь.
Углекислотный не подходит для тушения таких вещей, как дерево, он только для электричества. Углекислотными огнетушителями машины не тушатся. Но, если электропроводку тушить, то лучше углекислотным — масла, дерево, поролон, обшивка, обивка. Углекислотным сложно потушить, он раздувает, там приток воздуха подходит вместе с углекислотой, — рассказал редакции TagilCity.ru, сотрудник МЧС Александр.
Применяется для тушения различных видов пожаров, включая горючие материалы, электрические устройства и даже двигатели внутреннего сгорания. Принцип работы заключается в создании защитной пленки вокруг источника огня, предотвращая доступ кислорода. Это делает порошковый огнетушитель идеальным выбором для автомобилей и катеров.
В машине должен быть порошковый огнетушитель. Он создает некую пленку при нагревании, и сам окислитель, кислород, не попадает в очаг, а для пожара нужен кислород. Но порошковыми огнетушителями тоже надо уметь пользоваться. За ними следить надо, за уровнем газа следить. Обязательно встряхнуть перед использованием. Чтобы он комком не лежал, а то ведь он там годами может так лежать. Просто газ выходит и все, — рассказал журналисту редакции TagilCity.ru Александр, сотрудник МЧС.
Спасатель знает, о чем говорит. Из-за ошибок хранения в нужный момент порошковый огнетушитель может подвести. Как это случилось на одном из вызовов. Александр вспоминает, это случилось на территории НТМК.
Я с таким сталкивался, приехали как-то на пожар на НТМК, у них там куча огнетушителей, но из пяти огнетушителей только три как надо сработали, — вспоминает Александр.
Предназначен для тушения пожаров класса А (твердые вещества) и класса B (горючие жидкости). Он образует пену, которая покрывает источник огня и перекрывает доступ кислороду. Этот вид огнетушителя обычно используется в промышленности и на складах.
Для успешного тушения пожара важно правильно выбрать тип огнетушителя и использовать его эффективно. Вот несколько советов: